Новая газета

ФАС обвинила «Роснефть» в «избыточных требованиях к участникам закупки»

Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Роснефть» в «избыточных требованиях к участникам закупки» труб на сумму свыше 50 млрд рублей, пишет РБК. 

По словам заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна, комиссия выявила нарушения формального характера. Речь идет о требованиях «Роснефти» представить калькуляции стоимости продукции.

«Компании выданы предписания не учитывать указанные требования при рассмотрении заявок на участие в закупках», – сказал Петросян. 

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В 2017 году «Роснефть» начала объявлять крупные тендеры на закупку труб, перейдя на долгосрочные контракты с трубниками с формульным ценообразованием.
 

Теги:
трубы, фас, роснефть
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