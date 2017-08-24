Власти Казахстана предложили штрафовать за оскорбление чувств атеистов

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разработало законопроект, вводящий штрафы как за оскорбление убеждений атеистов, так и за оскорбление религиозных чувств.

Документ опубликован на сайте министерства.

Законопроект предполагает штрафы за оскорбления религиозных чувств и атеистических убеждений и запрещает осквернять почитаемые теми или иными последователями предметы, строения и места.

Нарушителям грозит штраф от 226 тысяч тенге (40 тысяч рублей) до 680 тысяч тенге (120 тысяч рублей).

Законопроект также предлагает ввести запрет на ношение предметов одежды «деструктивных идеологических течений» и запрет на рекламирование и распространение информации об их вероучениях в СМИ.

«Это может быть фашистская свастика, например. Это могут быть атрибуты каких-то националистических расистских организаций», —пояснил журналистам министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев (цитата по ТАСС, — ред.).

Напомним, с 2013 года в России действует закон об оскорблении чувств верующих, предполагающий лишение свободы на срок до трех лет. Также законом предусматриваются штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.