В Сургуте полиция задержала двоих человек за пособничество терроризму

В Сургуте полиция предъявила обвинения в пособничестве терроризму

двоим знакомым Артура Гаджиева, напавшего с ножом на прохожих 19 августа. Всего задержано не менее 10 человек. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в мусульманской общине и собеседников, близких к следственным органам.

По словам собеседников издания, знакомые Гаджиева Ильнар и Усман родом из Дагестана. Они разделяли экстремистские взгляды Гаджиева и в мечети «молились отдельно», «не за имамом».

Среди задержанных, как пишет «Радио Свобода», также оказался 19-летний уроженец Таджикистана Наимжон Икромов, который учился с Гаджиевым и «не имел отношения к экстремистским кругам». После задержания суд назначил Икромову 15 суток за хулиганство. Адвоката Икромова не допустили к его подзащитному, сославшись на то, что он «не хочет выходить» из изолятора.

Как сообщает издание со ссылкой на анонимных журналистов, администрация города просила некоторые СМИ удалить все материалы про нападение Гаджиева, сохранив только официальную версию.

19 августа в Сургуте Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих и позже был застрелен полицией. По официальным данным, в результате нападения пострадали семь человек. МВД заявило, что не рассматривает версию теракта как основную. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

19 августа запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте. Позднее ИГ опубликовала видеообращение Гаджиева.