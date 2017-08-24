Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку кандидатов в мундепы от оппозиции

Мэрия Москвы не согласовала проведение 3 сентября марша и митинга «За Москву!». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе партии «Парнас».

Организаторы акции получили 24 августа письмо от заместителя руководителя столичного департамента региональной безопасности Александра Кононца.

В нем он указывает, что проведение демонстрации по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова создаст помехи в движении пешеходов и транспорта и «нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии».

Кроме этого, отказ мотивируется тем, что 3 сентября в Москве запланировано проведение траурных мероприятий, приуроченных к Дню солидарности борьбы с терроризмом.

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Организаторы готовы рассмотреть возможность переноса акции на 2 сентября, добавили в пресс-службе.

Ранее организаторы подали заявку на проведение акции «За Москву!» 3 сентября. Ее цель — призвать москвичей прийти на муниципальные выборы 10 сентября, проголосовать за кандидатов от демократической оппозиции, а также выразить несогласие с политикой московских властей и организацией власти в городе.

В акции планируют принять участие представители партий «Парнас» и «Яблоко», команды Дмитрия Гудкова, «Открытой России», партии 5-го декабря, действующие муниципальные депутаты и кандидаты, представители московских протестных групп и движения «За права человека».