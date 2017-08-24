Три человека пострадали из-за взрыва в Киеве

Число пострадавших при взрыве в центре Киева возле здания Кабмина выросло до трех человек. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блищик.

По ее словам, были ранены две женщины и мужчина. Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сейчас основной версией взрыва на Грушевского является хулиганство. При этом секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

24 августа в около 14:00 на улице Грушевского между зданием правительства и стадионом «Динамо» произошел взрыв.