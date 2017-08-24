Руководители поэтических журналов пожаловались на выступающих от их имени мошенников

В сети активизировались мошенники, которые от имени поэтических журналов требуют с авторов деньги за публикацию их стихов. Об этом «Новой газете» рассказал главный редактор журнала «Воздух» Дмитрий Кузьмин, а также главный редактор журнала «Стороны света» Ирина Машинская.

По словам Кузьмина, впервые такой вид мошенничества был зафиксирован еще в феврале 2015 года.

«Тогда в „ВКонтакте“ появилась фейковая страница на мое имя. С нее стали рассылать письма обитателям графоманского паблика. Я ее убил путем долгой мучительной переписки со службой поддержки соцсети. Появилась вторая страничка. Потом третья. Когда и третья была заблокирована — стали появляться фейковые странички главного редактора „Ариона“ Алексея Алёхина, потом главного редактора журнала „Интерпоэзия“ Андрея Грицмана, потом главного редактора журнала „Стороны света“ Ирины Машинской», — рассказал он.

Четыре дня назад, по словам Кузьмина, мошенники активизировались.

«На сей раз жулики решили оставить в покое „ВКонтакте“ и пойти напрямую через сайты со свободной публикацией (то есть именно специально предназначенные для тех, кто сочиняет совершенную чепуху). Начали они, судя по всему, с сайта под названием „Изба-читальня“ — рассылая его пользователям такие письма», — добавил собеседник.

Скрин переписки от имени «Дмитрия Кузьмина»

Мошенники, которые представляются именем Кузьмина, заявляют, что тираж журнала «Воздух» составляет три миллиона экземпляров и требует деньги за «аренду колонки или страницы». Стоимость «аренды» варьируется от 300 рублей до двух тысяч рублей и выше. Деньги мошенники просят перечислить средства либо через сервис «Яндекс. Деньги», либо на банковскую карту или телефон.

«Я имею основания полагать, что у меня лучший поэтический журнал России. Он в этом качестве фигурирует, скажем, в стандартном англоязычном справочнике по русской литературе. Но я печатаю его на бумаге тиражом 400 экземпляров, потому что в России его невозможно продать (это долго объяснять). А тут люди существуют в мире, в котором у поэтического журнала трехмиллионный тираж, и это служит стартом для успешной карьеры. Такого не бывало нигде и никогда в мире (самый успешный поэтический журнал всех времен и народов выходил в США миллионным тиражом), — пояснил главный редактор журнала «Воздух».

Кузьмин также обратил внимание на то, что письма мошенников содержат грубые грамматические и орфографические ошибки. Источником этих писем, по его словам, служила вот эта страница. Вчера ночью на ней было 150 просмотров, сейчас она уже заблокирована.

В компании «Яндекс» Кузьмину сообщили, что «обязательно примут необходимые меры». «Мы также будем благодарны Вам за информацию о любых подобных письмах и случаях мошенничества. Спасибо за запрос». — написал сотрудник службы поддержки пользователей «Яндекс. Деньги» Дмитрий Фролов.

Письмо от людей, которые представляются именем Дмитрия Кузьмина

Кузьмин отметил, что «денег за публикацию никакие приличные издания не берут». При этом гонорары его издание также не платит.

«На данном этапе мне написали четыре человека, но раньше было около полсотни писем от тех, кто погуглил и понял, что имеет дело с мошенниками. Тех, кто заплатил и написал мне, был меньшинство. Поэтому мне трудно судить, сколько всего человек реально заплатили. Но из того, что только в „ВКонтакте“ после удаления первой фейковой страницы, она восстанавливалась (на мое имя и на имена других редакторов), по меньшей мере, шесть раз, а теперь всё началось заново на другом сайте, — я делаю вывод, что кто-то все-таки платит. Иначе они не начинали бы снова и снова создавать фейковые страницы», — добавил собеседник.

Также в 2015 году мошенники стали рассылать в «ВКонтакте» письма от имени главного редактора журнала «Стороны света». При этом сама Машинская даже не была зарегистрирована в соцсети.

«Наш журнал „Стороны света“ был создан мной и моим покойным мужем Олегом Вулфом. Он умер в 2011 году. В 2015-м, когда это все началось, первые письма приходили от его имени. Потом, видимо, они сообразили, и письма стали приходить уже от моего имени», — рассказала Машинская.

На сайте журнала редакция в разделе правил приема рукописей опубликовала предупреждение: «Внимание: плата за рассмотрение рукописей и публикацию в „Сторонах света“ НЕ взимается. Отправители писем с подобными предложениями — не мы».

«Но это все равно не очень хорошо помогает. Люди подаются на уговоры мошенников, несмотря на то, что орфография, пунктуация и стиль их писем недопустимы для любого уважаемого издания», — заключила главный редактор.

«Новая газета» также связалась с двумя авторами, которых пытались обмануть мошенники. Они подтвердили, что получали от них письма. Телефон абонента, который указан в объявлении, оказался недоступен.