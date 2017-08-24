СМИ: ФСБ начала проверку закупок Крымской железной дороги

Управление ФСБ по Крыму начало проверку закупки Крымской железной дороги (КЖД) по контрактам с подведомственным Росжелдору исследовательским центром «Спектр». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на транспортном рынке и в силовых структурах Крыма.

Также в сентябре внеплановую проверку закупок КЖД по требованию прокуратуры и МВД начнет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил изданию представитель ФАС России.

Согласно данным, указанным на сайте госзакупок, КЖД в январе—июле 2017 года стала вторым крупнейшим госзаказчиком в регионе, сумма ее контрактов составила 2,9 млрд рублей.

Как отмечает РБК, один из основных поставщиков КЖД — «Спектр». По данным базы «СПАРК-Маркетинг», в 2017 году «Спектр» заключил контракты с КЖД на 384 млн рублей, а в прошлом году — на 600 млн рублей. Согласно контрактам, «Спектр» поставляет Крымской железной дороге рельсы, которые покупает в 1,7 раза дешевле у филиала «Российских железных дорог» (РЖД) — «Росжелдорснаба».

В начале августа представитель «Спектра» пояснил РБК, что разница в цене зависит от транспортных расходов.

«Спектр», как указывает издание, также поставляет КЖД стрелочную продукцию, не имея соответствующего производства. Кроме того, поставщик оказывает услуги ремонта локомотивов, не имея ремонтных депо. Согласно данным «СПАРК-Маркетинг», КЖД является единственным заказчиком «Спектра», отмечает РБК.