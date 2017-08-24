В Петербурге из конкурса исключили сад с приклеенными скотчем свежими ветками

Сотрудники коммунальных служб приклеили скотчем зеленые ветки к засохшим деревьям в саду на улице Ткачей Санкт-Петербурга ради победы в конкурсе «Уютный сад-2017». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Фото: сайт ОНФ

После проверки представителей правительства сад, участвующий в четырех номинациях, исключили из конкурса.

Представители правительства Санкт-Петербурга для проверки съездили в сад Ткачей в Невском районе, где сотрудники коммунальных служб скотчем приклеивали зелёные ветки к засохшим деревьям.

При этом в комитете по благоустройству отметили, что в саду была проведена большая работа — отремонтированы дорожки площадью почти 1,5 тыс. кв. м, восстановлены свыше 2 тыс. кв. газонов, приведены в порядок садовые диваны и цветники.

«Но желание «приукрасить картинку» нивелировало важность этой большой настоящей работы», — говорится в сообщении.

По условиям конкурса «Уютный сад» материальное вознаграждения не предусмотрено. В конкурсе участвуют, чтобы получить признание профессионалов и жителей города.