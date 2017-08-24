Европейская киноакадемия призвала немедленно освободить Серебренникова

Европейская киноакадемия призвала немедленно освободить российского режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

«Есть основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова является политически мотивированным, и мы с уважением призываем российские власти освободить задержанного немедленно и безоговорочно, а также гарантировать ему свободу передвижения и самовыражения в искусстве», — говорится в заявлении.

Напомним, о задержании Кирилла Серебренникова стало известно 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов доставили худрука «Гоголь-центра» в Москву из Санкт-Петербурга.

Позднее следствие предъявило обвинение Серебренникову в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Свою вину режиссер не признал, а обвинения назвал абсурдными.

Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Ему разрешили общаться только с близкими родственниками, а посещать театр — только с письменного согласия Следственного комитета.