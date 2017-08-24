Telegraph узнал о новом запросе России в Интерпол на арест Браудера

Россия подала новый запрос в Интерпол на розыск, арест и экстрадицию главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает The Telegraph.

Прежние попытки России объявить Браудера в международный розыск был заблокированы, так как его преследование в Интерпол сочли политически мотивированным. Новый запрос в организации комментировать отказались.

11 июля 2014 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Вместе с аудитором фонда Сергеем Магнитским Браудера признали виновным в неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей. Обвиняемые, считает следствие, фальсифицировали налоговые декларации и незаконно использовали льготы.

Напомним, Сергей Магнитский, раскрывший дело о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей, умер в московском СИЗО в 2009 году при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Адвокаты Магнитского утверждают, что его смерть стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить необходимую медицинскую помощь.