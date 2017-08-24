«Фонтанка» сообщила об угрозах автору статей о ЧВК «Вагнер»

Корреспонденту онлайн-издания «Фонтанка» Денису Короткову пригрозили расправой после публикации материала о потерях частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Сирии.

Как сообщает издание, угрозы появились в LiveJournal под постом жителя Санкт-Петербурга Андрея Манзолевского «ЧВК Вагнера и погибшие в Сирии. Сенсация из Петербурга». Анонимный пользователь опубликовал адрес журналиста, другой пользователь указал на ошибку в адресе и указал улицу и дом, посоветовав «вправить мозги» Короткову.

«Вечером 23 августа неизвестными, но наверняка осведомленными лицами, в Интернет выложен фактический адрес проживания Короткова (тем самым круг лиц, имеющих доступ к персональным данным, расширен до неограниченного), а анонимы возобновили к нему нездоровый интерес», — сообщает «Фонтанка».

Кроме того, издание отмечает, что летом 2013 года служба безопасности бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с финансированием «Вагнера», «не только наводила справки о творческих планах Короткова, но и пыталась вербовать некоторых сотрудников редакции для слежки за ним и формирования емкого досье».

В связи с этим «Фонтанка» просит правоохранительные органы Санкт-Петербурга считать публикацию официальным заявлением и «предотвратить наступление нежелательных последствий».

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Так называемая «группа Вагнера» — частная военная компания, которая была сформирована на основе ЧВК «Славянский корпус». По информации «Фонтанки», группа участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году, с весны 2014 года находилась в Крыму, а затем — в Луганской области. С 2015 года деятельность подразделения полностью перенесена в Сирию.