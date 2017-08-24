УЕФА назвал лучшего футболиста сезона

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом Европы минувшего сезона.

Его имя было объявлено во время торжественного вечера в Монако. В тройке лучших также оказались вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Роналду также стал лучшим нападающим сезона, а лучшим вратарем был выбран Буффон. Хорватского футболиста из «Реала» Луку Модрича признали лучшим полузащитником.