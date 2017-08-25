В тувинской тайге пропали пятеро детей

В Туве пять детей ушли в лес собирать кедровые шишки и не вернулись. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Поступила информация о пропаже пятерых детей в возрасте от 10 до 1 4 лет, проживающих в поселке Дурген Тандинского района», — говорится в сообщении.

МЧС уже направил поисково-спасательный отряд на их поиски.

«Известно, что в лес они отправились самовольно, поэтому, в каком направлении они пошли, и на каком удалении от населённого пункта могут находиться, информации нет… Работают кинологические расчёты, используются пять беспилотных летательных систем», — сообщили агентству РИА Новости в МЧС.

Всего в поисках участвуют более 50 человек — кинологи полиции, сотрудники администрации, волонтеры и родственники и 13 единиц техники.