В одном из районов Амурской области ввели режим ЧС из-за аварии на новой ГЭС

Обновлено 08:24 (мск) Режим ЧС был снят. Как сообщил глава Приамурья, было принято решение перейти на режим повышенной готовности.

В Бурейском районе Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации после аварии на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Как отмечается, на ГЭС произошло повреждение затвора, вследствие чего подтопило пристанционную площадку.

«Уровень сбросов (воды — ред.) не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Подтопление населенных пунктов начинается при сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС, превышающих 7500 м3/с, что в 3 раза больше, чем текущие расходы воды», — говорится в сообщении министерства.

Прорыв воды на Нижне-Бурейской ГЭС произошел 24 августа. Из-за повреждения левобережной опоры сегментного затвора в пролете № 1. Как сообщало Минэнерго, в результате случившегося никто не пострадал.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС началось в 2010 году. Первый агрегат в рамках испытаний на ней дал ток в апреле 2017 года, а в начале августа при запуске трех агрегатов присутствовал президент Владимир Путин.