Фигуранток дела о жестоком обращении с животными из Хабаровска приговорили к реальным срокам

Суд в Хабаровске приговорил обвиняемых по делу о жестоких расправах над животными к реальным срокам. Об этом сообщает Интерфакс.

Одна из фигуранток дела получила 4 года 3 месяца колонии, другая — 3 года 10 дней. Их признали виновными в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), а также оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ).

Подельник девушек приговорен к трем годам колонии за возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ).

Напомним, в октябре в интернете появилась запись о двух студентках из Хабаровска, которые издевались над бездомными животными и убивали их. Пользователи опубликовали фотографии истязаний животных и призвали к «самосуду» над девушками. В ноябре обе девушки были арестованы.

Эта история вызвала широкий резонанс по всей стране. Зоозащитники провели около 70 пикетов и митингов, а также запросили ужесточения наказания по статье 245 Уголовного Кодекса.

Кроме того, одна из девушек со своим ровесником сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.