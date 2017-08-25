Госдепартамент США заявил о 16 пострадавших сотрудниках посольства при «акустических атаках» на Кубе

В результате «акустической атаки» пострадали 16 сотрудников американского посольства на Кубе. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США.

В числе пострадавших «американские госслужащие и члены посольского сообщества» в Гаване.

10 августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что несколько сотрудников Госдепартамента в посольстве США на Кубе подверглись «акустической атаке» с использованием «звуковых приборов». Они рассказали, что на американских дипломатов воздействовали по отдельности и в разное время, атаки начались в конце 2016 года.

В результате по меньшей мере у двоих сотрудников в итоге возникли серьезные проблемы со здоровьем. Они были вынуждены вернуться в США на лечение.

В июле 2015 года Куба и США официально восстановили дипломатические отношения, которые были разорваны с 1961 года.