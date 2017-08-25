Около метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек

Бомбоубежище на 1,5 тысячи человек построят около метро «Ботанический сад». Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры.

По информации издания, объект гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV будет построен в составе жилого многоэтажного комплекса рядом с подземным гаражом на 790 машино-мест.

По плану комплекс, который будет находится около парка «Останкино», состоит из многоквартирных домов не менее девяти этажей.

Бункер IV класса считается легкозащищенным. Он расчитан на обеспечение защиты от ударной волны ядерного взрыва на определенном расстоянии от эпицентра, светового излучения, проникающей радиации, осадков, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств.





