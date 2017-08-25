Суд приговорил главу Samsung на пять лет тюрьмы за взяточничество

Центральный окружной суд Сеула признал вице-президента Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ёна виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний и приговорил его к тюремному заключению сроком на пять лет. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По версии следствия, Samsung перевела на счет компаний, связанных с подругой бывшего президента страны Чхве Сун Силь, около 43,3 млрд вон ($38 млн). Это было сделано в целях получения одобрения государства на слияние двух дочерних структур Samsung на нужных Ли Чже Ёну условиях. Эта сделка позволила бы ему усилить свой контроль за всей группой компаний Samsung.

Сам Ли Чжэ Ён сообщил суду, что не был знаком с подругой президента. По словам защиты, в Samsung, переводя деньги, не знали о том, что фонд контролируется подругой президента.

49-летний предприниматель планирует оспорить приговор.

Прокуратура требовала приговорить Ли Чжэ Ёна к 12 годам лишения свободы.

Главу Samsung арестовали в феврале 2017 года. В октябре 2016 года СМИ сообщили, что 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге» Чхве Сун Силь фактически управляет страной, а также вынуждает крупные компании делать пожертвования в подконтрольные ей фонды.

Президенту Южной Кореи Пак Кын Хе из-за скандала объявили импичмент и предъявили обвинения в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны. Пак Кын Хе взяли под стражу, а ее подруге дали реальный срок по делу о коррупции.