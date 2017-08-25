СК возбудил уголовное дело после падения автобуса с рабочими в Керченский пролив

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после падения в Керченский пролив автобуса, перевозившего рабочих компании «Таманьнефтегаз». Об этом сообщается на сайте СК со ссылкой на соответствующее поручение главы ведомства Александра Бастрыкина.

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как отмечает РБК, по факту произошедшего проводит проверку Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Как уточняется на сайте СК, ЧП произошло рано утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае. Отмечается, что рабочие «Таманьнефтегаз» возвращались с вахты в море.

Согласно информации СК, причиной падения автобуса в Керченский пролив, стало ДТП. Как отмечается на сайте ведомства, следователи рассматривают все возможные версии ДТП, в то числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса и технической неисправностью.

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При этом как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативных службах региона, причиной падения в Керченский пролив вахтового автобуса, по предварительным данным, стала неисправность тормозной системы.

«В качестве одной из основных причин происшествия рассматривается отказ тормозов. Данные сведения получены, в том числе, и от очевидцев», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю, число жертв с автобусом, упавшим в Керченский пролив, по последним данным, достигло 16 человек.

При этом 24 человека удалось спасти, некоторым из них потребовалась госпитализация.

Ранее в пятницу автобус, перевозивший рабочих компании «Таманьнефтегаз», упал в море в Краснодарском крае.