«Ведомости» узнали о планируемом переходе «ФК Открытие» в собственность ЦБ

Собственником банка «ФК Открытие», который в последние месяцы испытывает отток капитала клиентов, может стать Центробанк. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и два человека, знакомых с ситуацией.

«Вероятность такого сценария очень высокой, но решение еще не принято», — пишет газета.

При этом акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев заявил, что переговоры о передаче банка фонду консолидации ЦБ не ведутся.

20 августа УК «Альфа-Капитал» разослала клиентам письмо, в котором предупреждала о проблемах в четырех частных российских банках, среди которых было и «Открытие». Позднее компания отозвала это письмо, назвав его личным мнением одного из своих сотрудников.

3 июля Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило банку рейтинг BBB-, который лишил его возможности работать со средствами госкомпаний и пенсионных фондов. Затем агентство поставило позиции банка на пересмотр с негативным прогнозом.

Столь низкий рейтинг частному системообразующему банку был присвоен впервые и вызвал удивление у инвесторов.