Вырыпаев призвал отказаться от поддержки Путина после ареста Серебренникова

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, отправленного под домашний арест по делу о мошенничестве. Письмо опубликовано на сайте «Киносоюза».

«Давайте скажем себе честно, что арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией. Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. И это, уже простите, становится трагикомичным явлением. Ведь тем временем, большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры. Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз, обманываем сами себя и свою страну», — написал режиссер.

По мнению Вырыпаева, в России необходима сменяемость власти, но не через насилие, потому что это «ни к чему хорошему это не приведет». По его мнению, единственный способ — «формирование общественного мнения».

«И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину. Ну неужели, вы, дорогие мои и многоуважаемые коллеги, выдающиеся люди, не понимаете, что ваша игра в благородного “Шиндлера” и ваша двойная жизнь, на самом деле и привели Кирилла Серебренникова за решетку», — заявил Вырыпаев.

Кроме этого, Вырыпаев призвал «перестать направлять свою личную энергию на поддержание этой власти».

«Не пожимать им руки на телекамерах, не появляться на общих мероприятиях, не упоминать фамилию действующего президента в прессе, точно так же, как и сам президент, по совету своей пиар службы ни при каких условиях не произносит фамилию “Навальный”, ну и конечно, ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании», — написал режиссер.

«И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира. Начнем с этих выборов в президенты и посмотрим, что получиться. Будем делать свое дело без агрессии, без гнева, без желания мести, а просто потому, что мы рождены для того, чтобы сделать жизнь на этой планете немного лучше. И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!» — заключил Вырыпаев.

Кирилл Серебренников за решеткой в суде. Фото: Светлана Виданова, для «Новой газеты»

Первоначально письмо было опубликовано только для подписчиков проекта «Сноба», позже оно исчезло с сайта. Директор по внешним коммуникациям издания Ксения Чудинова пояснила телеканалу «Дождь», что юристы «проверяют его на законность». При этом она добавила, что не может комментировать содержание письма и сказать, какой конкретно отрывок привлек внимание юристов.

Накануне театральный критик Марина Давыдова также опубликовала в своем фейсбуке обращение к российским театрам в связи с началом сезона и задержанием Кирилла Серебренникова.

«Дорогие все, у нас действительно грядет открытие сезона, и вот чего нельзя в ближайшее время делать, так это рассказывать о новых планах, объявлять фестивальные программы, презентовать разнообразные проекты, проводить какие-нибудь «школы молодого режиссера» так, словно ничего не случилось. Первым и главным пунктом всех пресс-конференций, всех презентаций, всех интервью худруков прессе, всех театральных «ивентов» отныне должен стать вопрос о “деле Кирилла Серебренникова”» — независимо от исхода сегодняшнего судебного заседания», — призвала она.

Давыдова отметила, что «доставка известного режиссера под конвоем из Петербурга в Москву — это столь зловещая рифма с арестом в 1939 году другого известного на весь мир режиссера, что даже самый равнодушный театральный деятель, хоть чуть-чуть знающий историю, должен бы вздрогнуть».

«Мантру “я не интересуюсь политикой” в театральной среде может сказать теперь только негодяй (…) Нельзя открыть нынешний сезон так, как будто ничего не случилось!!!!», — подчеркнула критик.

Давыдова также обратилась к представителям СМИ с просьбой «бойкотировать те коллективы, чьи руководители, худруки, директора, звезды, “фронтмены” будут отмалчиваться».

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге. На следующий день его доставили в Басманный суд Москвы, который отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

Серебренникову предъявили обвинение в организации хищения 68 млн руб., которые в 2011–2014 годах Минкульт выделил на проект «Платформа». Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Режиссер называет обвинения абсурдными. Свою поддержку ему выразили десятки российских деятелей культуры и искусства. Штутгартская опера решила не отменять премьеру постановки Серебренникова после его ареста