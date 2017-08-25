Правительство разрешило 19 вузам присуждать ученые степени

Правительство разрешило 19 вузам и четырем научным организациям присуждать ученые степени. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

11 вузов из 19 имеют категорию «национальный исследовательский университет», у трех учебных заведений установлена категория «федеральный университет», еще четыре обладают правом «самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», говорится в документе.

В перечень вузов вошли Высшая школа экономики, РУДН, МЭИ, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Финансовый университет при правительстве РФ и другие.

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Научные организации, которые получили соответствующее право: ​Объединенный институт ядерных исследований; Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе Российской академии наук; Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова Российской академии наук; Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

Накануне «Ведомости» узнали о поручении РАНХиГС подготовить 162 кандидата в губернаторы. В постановлении правительства поручается подготовить «высокопотенциальных руководителя для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц» в 85 регионах.