СМИ сообщили о проверке после смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения и гибели волонтера Ивана Скрипниченко, дежурившего у мемориала политика Бориса Немцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы начали проверку после сообщений СМИ о смерти волонтера Ивана Скрипниченко в НИИ им. Склифосовского, который за неделю до гибели якобы был избит во время своего дежурства.

Как рассказал «Новой газете» активист Андрей Маргулев, который также принимает участие в дежурствах у мемориала Немцову, Скрипниченко был избит вечером 15 августа.

«Около десяти часов вечера к нему подошли двое агрессивных людей и завели разговор. Женщина почему-то упоминала [президента Украины Петра] Порошенко, а мужчина спросил “Чем вам [президент России Владимир] Путин плох?”, и сорвал у волонтера шляпу. После чего неизвестные ушли в сторону Ордынки. Через десять минут они вернулись. Иван сказал, что не хочет больше с ними говорить и отвернулся, после чего мужчина ударил его по лицу», — рассказал Маргулев.

Он уточнил, что на месте происшествия присутствовал еще один волонтер — Михаил Силич. Именно он вызвал скорую и полицию.

«Михаила Михайловича не тронули, как я понимаю, из-за возраста — ему под 80. Он вызвал скорую и полицию. Скорая не приехала, полицию пришлось вызывать дважды. Скрипниченко доставили в отдел полиции, а оттуда его уже отвезли в институт Склифосовского. Врачи не обнаружили признаков сотрясения мозга и отпустили его, он хорошо себя чувствовал. Позднее лор направил его в больницу №29, где он скончался 23 августа в три часа ночи, возможно, уже после операции», — уточнил активист.