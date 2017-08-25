Ассоциация театральных критиков сочла арест фигурантов дела «Седьмой студии» «формой пыток»

Ассоциация театральных критиков выступила в защиту фигурантов дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении бюджетных средств.

В открытом письме, опубликованном на сайте Ассоциации, говорится, что «продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой» можно квалифицировать «как форму пыток».

Арест режиссера Кирилла Серебренникова, по мнению Ассоциации, является «показательным» и «выглядит как акция устрашения». «Общество не получило удовлетворительного ответа, чем именно вызваны эти экстраординарные меры», — отмечается в заявлении.

Также Ассоциация обратила внимание на то, что «многочисленные поручительства ведущих деятелей российского театра оставлены без внимания». «Если кто-то и верил в объективность следствия и суда, был вынужден расстаться с иллюзиями (…) Пришло время репрессий в отношении российской культуры?», — говорится в открытом письме.

В конце заявления члены Ассоциации требуют «прекратить насилие и произвол в отношении деятелей театра», чья вина не доказана. «Считаем, что домашний арест Кирилла Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок», — заключили члены ассоциации.

Напомним, открытые письма также написали режиссер Иван Вырыпаев и театральный критик Марина Давыдова. Вырыпаев призвал интеллигенцию отказаться от «двойной жизни»: перестать «получать государственные награды и публично при камерах пожимать руку [президенту России] Владимиру Путину».

Давыдова призвала театры не «открывать нынешний сезон так, как будто ничего не случилось», а СМИ — не писать о тех коллективах, чьи руководители, худруки и директора будут отмалчиваться.

Кроме этого, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков отменил концерты в России из-за ареста Серебренникова и других «беззаконных дел», которые «совершаются перед лицом мировой общественности с лучезарной улыбкой».

Следственный комитет (СК) обвиняет главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, экс-директора Юрия Итина и экс-генпродюсера компании Алексея Малобродского в хищении бюджетных средств, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. При этом в сообщениях СК фигурировали разные суммы ущерба — от 200 млн руб. до 68 млн. руб. (нынешняя сумма).

Основатель «Седьмой студии», режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников изначально проходил по делу свидетелем, однако позже ему также предъявили обвинения в хищении. Накануне Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до 19 октября, несмотря на многочисленные поручительства.