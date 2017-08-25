СК отказался возбуждать уголовное дело из-за фотосессии в заброшенном храме

Следственный комитет (СК) отказался возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих после публикации фотосессии модели в прозрачном платье на территории полуразрушенного храма. Об этом Интерфаксу рассказал старший помощник главы следственного управления СК по Татарстану Андрей Шептицкий.

По его словам, проверка установила, что у авторов фотосессии «не было умысла на оскорбление чувств верующих».

Чтобы прийти к такому выводу, следователям потребовался месяц. В конце июля следственные органы начали проверку на предмет наличия в действиях авторов фотосессии признаков преступления, предусмотренных статьей 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Фотографии были сделаны в заброшенном храме в селе Гари Елабужского района Татарстана. На снимках 23-летняя модель позировала в полупрозрачном платье и нижнем белье для свадебного журнала «Совет да любовь». Журнал извинился перед теми, кого задела фотосессия, и удалил фотографии.

В январе этого года в голландской церкви сняли порно, что оскорбило представителей церкви. Авторы фильма принесли извинения, но церковь все равно попыталась привлечь создателей фильма к ответственности. Прокуратура отказалась возбуждать по этому поводу уголовное дело. «Далеко не все, что оскорбительно, требует наказания», — заявили следователи.