Ударивший журналиста НТВ мужчина получил шесть месяцев исправительных работ

Шесть месяцев исправительных работ получил житель столицы Александр Орлов, ударивший журналиста НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ, сообщает РИА Новости из зала суда.

Орлов полностью признал свою вину и раскаялся, его дело рассматривалось в особом порядке.

Развозжаев заявил, что решение суда его устраивает. Также представитель НТВ сообщил, что руководство канала удовлетворено приговором, и считает его «справедливым и обоснованным».

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Наказание в виде шести месяцев исправительных работ по статье «побои» просило обвинение, потерпевший был согласен.

Перед заседанием Орлов подошел к журналисту и публично извинился. До этого он направил извинения телеграммой, где попросил заключить мировую.

Ранее дебошир по решению суда отбыл административный арест за сопротивление полицейским при задержании.

Инцидент произошел 2 августа во время прямого включения программы «Чрезвычайное происшествия» из Парка Горького. Позже выяснилось, что Орлов никакого отношения к ВДВ не имеет.

Орлов уже был дважды судим — по статьям 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Обе судимости уже погашены и сняты.