В Чечне убили депутата местного парламента

В Чечне убили депутата республиканского парламента Мухмада Асхабова. Об этом Интерфаксу сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По словам собеседника агентства, неизвестные обстреляли машину Асхабова.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства депутата республиканского парламента.

По предварительным данным СК, около восьми часов утра Асхабов выехал из дома на работу на своем автомобиле. Неизвестные обстреляли его машину в Ачхой-Мартановском районе. Из-за обстрела автомобиль попал в ДТП.

В партии КПРФ, членом которой являлся Асхабов выразили соболезнования в связи с кончиной депутата.

«Вместе со всем народом Чеченской республики коммунисты России скорбят о безвременном уходе Мухмада Магомедовича Асхабова», — говорится в сообщении партии.

Согласно информации на сайте парламента, Мухмад Асхабов стал депутатом 11 сентября 2016 года. До этого, с июля 2015 по октябрь 2016 года, он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата парламента Чеченской республики.