Руководителя казанского штаба Навального освободили из-под ареста Верховным судом Татарстана
Борис Бронштейнобозреватель «Новой»
Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Вахитовского районного суда Казани и отменил его постановление, которым координатор местного предвыборного штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева была осуждена на десять суток ареста. Дело отправлено на новое рассмотрение в тот же Вахитовский суд.
«Новая газета» рассказывала о том, что в вину Дмитриевой вменялся призыв к массовым несанкционированным мероприятиям. Она разместила в социальной сети «ВКонтакте» обращение к волонтерам с просьбой прийти в штаб и забрать листовки в поддержку выдвижения Навального кандидатом в президенты. При этом сами листовки, ранее изымавшиеся из штаба полицией и прошедшие экспертизу на предмет экстремизма, нареканий уже не вызывали.
«Новая» отмечала, что судья Вахитовского суда Шамиль Гумеров не принял во внимание статус Эльвиры Дмитриевой, которая является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и ее нельзя привлечь к административной ответственности без согласия прокурора.
«Очевидно, Верховный суд республики учел этот момент, — сказала корреспонденту «Новой» адвокат Ирина Гонцова. — Это важно, хотя мы вообще настаиваем на невиновности Дмитриевой. Пока мы получили лишь резолютивную часть вердикта и знаем, что наша жалоба удовлетворена частично».
Сама Дмитриева пока недоступна для общения, поскольку из Верховного суда ее доставили в изолятор, где она до того провела две ночи. Как только в это учреждение МВД будет доставлено решение сегодняшнего суда, Дмитриеву освободят. На повторное рассмотрение административного дела в районном суде ее, видимо, вызовут повесткой.