Съемки фильма Серебренникова будут приостановлены

Съемки фильма «Лето» Кирилла Серебренникова будут заморожены, сообщил Интерфаксу продюсер картины Илья Стюарт. Создатели картины пришли к мнению, что закончить фильм без режиссера невозможно.

«Кирилл Серебренников – наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — говорится в официальном заявлении продюсера.

Фильм «Лето» рассказывает о жизни рок-музыканта Виктора Цоя.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино».

На следующий день Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Во время заседания у входа в здание Басманного суда задержали двоих человек, которые пели песню Виктора Цоя «Перемен».

Серебренникову предъявили обвинение в организации хищения 68 млн рублей, которые в 2011–2014 годах Минкульт выделил на проект «Платформа». Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Серебренников называет обвинения абсурдными. Свою поддержку ему выразили десятки российских деятелей культуры и искусства. В частности, издатель Ирина Прохорова, актрисы Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, режиссеры Алексей Мизгирев и Иван Вырыпаев, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков и другие.