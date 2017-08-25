В Коми дом и машину активистов-экологов ночью разрисовали сатанинскими знаками. Фотографии

Дом Натальи Лохановой. Фото: Анна Канева, для «Новой газеты»

В селе Щельябож Республики Коми неизвестные разрисовали перевернутыми крестами дом местной активистки Натальи Лохановой, а на стене написано «Упокой». Аналогичными «граффити» расписан атомобиль «Ника» местного жителя Егора Канева. Незадолго до происшествия в доме Натальи останавливались экологические активисты. А Егор Канев предоставлял им свою «Ниву».

Наталья и Егор помогали привлечь внимание к бедственному положению жителей пострадавшей от паводка деревни Праскан.

Читайте также Жить ушли на чердаки. В Коми село вместе с людьми ушло под воду

— Я сейчас в Сыктывкаре, страшно, конечно, говорят, это ритуал какой-то, проклятие, — рассказала «Новой» Лоханова. — Мало того, что изрисовали стены и стекла, у порога еще насыпали соль, золу.

Нива Егора Канева. Фото: Анна Канева, для «Новой газеты»

Пострадавшие заявили о происшествии в полицию. Туда же, а также в районное управление ФСБ направили коллективное обращение жители села. Они боятся, что тоже станут объектом ненависти. Вот что говорится в их хаявлении (есть в распоряжении редакции):