Защита обжаловала домашний арест Кирилла Серебренникова

Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката обвиняемого Кирилла Серебренникова, в которой адвокат просит отменить постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказала пресс-секретарь суда.

Ранее Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Ему предъявили обвинение в хищении 68 млн рублей, которые в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило на проект «Платформа».

Сам режиссер назвал обвинения в свой адрес абсурдными. Свою поддержку ему выразили десятки российских деятелей культуры и искусства. В частности, 25 августа драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова.