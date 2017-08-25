Первое официальное турагентство КНДР оказалось российской компанией

Турагентство NKOREAN, которое президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал «первым официальным» северокорейским турагентством, оказалось российской компанией. Об этом «Медузе» рассказала директор по продажам NKOREAN Юлия Мухтахипова.

По словам Мухтахиповой, компания пока не зарегистрирована как туроператор в Ростуризме, поэтому возникла путаница. Помимо лицензии на выполнение туров в КНДР, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет.

Как пояснила Мухтахипова, NKOREAN — не первое лицензированное турагентство, потому что туры в Северную Корею российские компании проводили и ранее.

Накануне Интерфакс сообщил об открытии в России первого туристического агентства. Позднее «Интерфакс» уточнил заголовок в своей закрытой ленте, пояснив, что открылось «первое туристическое агентство для путешествий в КНДР, получившее лицензию в Пхеньяне».

На сайте компании туристам предлагается отправиться в КНДР на пять, восемь, 11 или 15 дней. Для поездки, как отмечают в NKOREAN, необходимо оформить визу через официально признанный правительством Северной Кореи туроператор.