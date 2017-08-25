«Блокнот»: с чиновников Воронежской области вице-губернатор собирает 20 млн рублей на храм

Геннадий Макин. Фото: РИА Новости

Издание «Блокнот» рассказало о разнарядках, спущенных сверху по ведомствам Воронежской области, в которых со ссылкой на «поручение» вице-губернатора Геннадия Макина с чиновников требуют скинуться деньгами в «Фонд святителя Митрофания». Деньги нужны «на роспись Благовещенского кафедрального собора», говорится в документах, сканы которых показывает «Блокнот».

Письмо чиновникам якобы рассылают их коллеги из Департамента экономического развития Воронежской области.

«Новая газета» дозвонилась до Геннадия Макина, которому, судя по предъявленным документам, принадлежит инициатива с добровольными пожертвованиями. Выслушав вопрос, Макин заявил: «Без комментариев» и бросил трубку. «Новая» ожидает комментарий от пресс-служы администрации Воронежской области.

Документы, которые оказались в распоряжении «Блокнота»

От разных ведомств требуется разная сумма на благотворительность. К примеру, департаменту транспорта и автомобильных дорог предлагается сброситься на 1 млн 300 тыс. руб., департаменту аграрной политики — на 2,5 млн руб., а департаменту ЖКХ и энергетики — 980 тыс. руб.

Воронежской городской думе предписано внести полмиллиона рублей, а областной — в два раза больше. От администрации городского округа города Воронеж ожидается 2,5 млн рублей.

Общая сумма, которую собираются собрать с чиновников власти — около 20 млн рублей, подсчитали журналисты «Блокнота».

Документы, которые оказались в распоряжении «Блокнота»

Документы, которые оказались в распоряжении «Блокнота»

Документы, которые оказались в распоряжении «Блокнота»

«Фонд святителя Митрофания» был создан в 2003 году по благословению Правящего Архиерея Воронежской епархии митрополита Сергия и при поддержке тогданшего губернатора Владимира Кулакова. Сопредседателями правления фонда являются губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.