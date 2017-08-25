«Медуза»: глава СК Бастрыкин под псевдонимом публикует стихи о Навальном

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин опубликовал десять стихов о политике Алексее Навальном под псевдоним Станислав Струневский, рассказывает «Медуза».

Авторы расследования нашли ряд совпадений в официальной биографии главы Следственного комитета с эпиграфами и посвящениями стихотворений «польского поэта Струневского», а также заметили, что поэт последовательно публикует стихи о людях, с которыми официально встречался председатель СК.

В своем официальном аккаунте Бастрыкин рассказал о встрече с Мирей Матье, закончив пост стихами Струневского. Аналогичная ситуация произошла со стихами, посвященными Георгию Тараторкину и Валерию Гергиеву.

Сам Бастрыкин иногда использует стихи Струневского, не указывая автора. В другом случае стихотворение, подписанное Александром Бастрыкиным, сначала загружается на страницу автора стихов Струневского, а затем удаляется.

Откликается Струневский и на политические темы, и тут вдохновляет его личность политика Алексея Навального. «Медуза» приводит названия стихотворений Струневского, посвящанных оппозиционеру:

«Что же Лешику так часто не везет? (стихотворение удалено)

Школьное письмо. В Руан. На деревню. Навальному… (стихотворение удалено, но сохранилось в кеше поисковиков)

Опять Навальный сел на сутки…

Славный! Славный наш Навальный!

Недюжинная сила есть в Навальном!

Так где же отдыхает наш Навальный?

Теперь мы знаем. Лешик был в Руане!

Навальный снова хорохорится

Воруй, как все

Дождаться счастья, что придет…

Свои стихи также публиковали Глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, помошник президента России Владислав Сурков и другие.

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Напомним, Александр Бастрыкин является членом Союза писателей России, попечительского совета Академического Малого театра, Петровской академии наук и искусств, Российской академии социальных наук, Балтийской педагогической академии и ученого совета Института государства и права Российской Академии Наук (РАН).

Кроме этого, глава СК является профессором Всероссийского университета юстиции (РПА) Минюста России, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Бастрыкин также входит в состав диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном университете.