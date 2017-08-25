«Медуза»: глава СК Бастрыкин под псевдонимом публикует стихи о Навальном
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин опубликовал десять стихов о политике Алексее Навальном под псевдоним Станислав Струневский, рассказывает «Медуза».
Авторы расследования нашли ряд совпадений в официальной биографии главы Следственного комитета с эпиграфами и посвящениями стихотворений «польского поэта Струневского», а также заметили, что поэт последовательно публикует стихи о людях, с которыми официально встречался председатель СК.
В своем официальном аккаунте Бастрыкин рассказал о встрече с Мирей Матье, закончив пост стихами Струневского. Аналогичная ситуация произошла со стихами, посвященными Георгию Тараторкину и Валерию Гергиеву.
Сам Бастрыкин иногда использует стихи Струневского, не указывая автора. В другом случае стихотворение, подписанное Александром Бастрыкиным, сначала загружается на страницу автора стихов Струневского, а затем удаляется.
Откликается Струневский и на политические темы, и тут вдохновляет его личность политика Алексея Навального. «Медуза» приводит названия стихотворений Струневского, посвящанных оппозиционеру:
- «Что же Лешику так часто не везет? (стихотворение удалено)
- Школьное письмо. В Руан. На деревню. Навальному… (стихотворение удалено, но сохранилось в кеше поисковиков)
- Опять Навальный сел на сутки…
- Славный! Славный наш Навальный!
- Недюжинная сила есть в Навальном!
- Так где же отдыхает наш Навальный?
- Теперь мы знаем. Лешик был в Руане!
- Навальный снова хорохорится
- Воруй, как все
- Дождаться счастья, что придет…
Свои стихи также публиковали Глава МИД Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, помошник президента России Владислав Сурков и другие.
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Напомним, Александр Бастрыкин является членом Союза писателей России, попечительского совета Академического Малого театра, Петровской академии наук и искусств, Российской академии социальных наук, Балтийской педагогической академии и ученого совета Института государства и права Российской Академии Наук (РАН).
Кроме этого, глава СК является профессором Всероссийского университета юстиции (РПА) Минюста России, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Бастрыкин также входит в состав диссертационного совета при Санкт-Петербургском государственном университете.