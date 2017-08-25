В Орловской области единороссы поддержали законопроект губернатора о запрете публичных акций

Фракция «Единой России» в парламенте Орловской области, воспользовавшись абсолютным большинством, приняла в первом чтении законопроект, внесенный в парламент губернатором-коммунистом Вадимом Потомским. Против документа проголосовали фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Об этом сообщает издание «Орловские новости». Законопроект опубликован на сайте Орловского областного Совета народных депутатов.

Законопроект предусматривает запрет публичных акций ближе ста метров от территорий розничных рынков, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, торговых объектов, зданий, в которых располагаются религиозные организации. Кроме того, документ запрещает проводить массовые акции у государственных учреждений, школ, больниц, детских садов, остановок общественного транспорта, автомобильных дорог или ближе ста метров от этих объектов.

В мае Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями на улицах к митингам. Согласно тексту законопроекту, депутатов обяжут предупреждать местные власти о публичном мероприятии не позднее, чем за пять дней до встречи. Встречи с избирателями в помещениях проводятся без уведомлений.

Ранее, летом 2014 года, Госдума внесла поправки в закон «О митингах», согласно которым человек, нарушивший три раза подряд в течение полугода порядок организации шествий или митингов, будет привлекаться к уголовной ответственности с лишением свободы до пяти лет.