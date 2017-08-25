Новая газета

«Алроса» решила выплатить 14 млн рублей родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров

Общество

Совет директоров алмазодобывающей компании «Алроса» решил выплатить материальную помощь родным шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике «Мир» в городе Мирный республики Якутия. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению компании, материальная помощь будет оказана близким восьми пропавших без вести шахтеров.

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В шахте на момент ЧП находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

21 августа, через две недели после начала поисково-спасательных работ, в МЧС сообщили, что ситуация на руднике «Мир» становится угрожающей из-за возможного прорыва воды в горные выработки шахты. В ведомстве тогда отметили, что в этом случае ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено.

Теги:
компенсация, якутия, шахтеры, алроса
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