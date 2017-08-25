«Алроса» решила выплатить 14 млн рублей родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров

Совет директоров алмазодобывающей компании «Алроса» решил выплатить материальную помощь родным шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике «Мир» в городе Мирный республики Якутия. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению компании, материальная помощь будет оказана близким восьми пропавших без вести шахтеров.

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В шахте на момент ЧП находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

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21 августа, через две недели после начала поисково-спасательных работ, в МЧС сообщили, что ситуация на руднике «Мир» становится угрожающей из-за возможного прорыва воды в горные выработки шахты. В ведомстве тогда отметили, что в этом случае ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено.