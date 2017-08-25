РБК: лидер «Шалтая-Болтая» фальсифицировал переписку чиновников, чтобы «набить цену» компромату

Лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев признался, что частично фальсифицировал взломанную переписку госслужащих, в том числе пресс-секретераря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, главы ИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко из управления внутренней политики администрации президента и других. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом расследования. Эту информацию изданию подтвердил и адвокат Аникеева Хазрет Бижоев.

РБК сообщил, что о фальсификации украденных переписок упоминается в обвинительном заключении и в отношении других предполагаемых членов группы — Александра Филинова и Константина Теплякова.

По словам источника РБК, на допросах Аникеев признался, что изменения вносил либо он сам, либо другой сооснователь группировки «Шалтая-Болтая», — Алексей Глазастиков (скрывается в Эстонии).

Какие конкретно изменения вносили в реальную документацию, хакер на допросах вспомнить не смог, добавил собеседник.

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Целью фальсификаций, говорят источники РБК, была попытка «привлечь дополнительное внимание» к «Шалтаю-Болтаю» и «искусственно завысить цену» на компромат — часть взломанной переписки публиковалась для продажи на сайте «Международной биржи секретной информации». Адвокат Аникеева Бижоев подтвержил, что, меняя содержимое переписки, его подзащитный пытался «привлечь внимание».

Автор «Новой газеты», занимавшийся темой хакерской группировки, — Ирек Муртазин — скептически оценивает «вновь открывашиеся обстоятельства».

Ирек Муртазин спецкор «Новой газеты»

— Все это выглядит как попытка дезавуировать информацию из этих переписок, выложенную в публичное пространство. С момента ареста Аникеева прошло уже больше 10 месяцев, а он еще с момента своего ареста объявил, что сотрудничает со следствием. О таком важном обстоятельстве, как фальсификация переписок, Аникеев должен был рассказать на первом же допросе.

Следственное управление ФСБ по вновь открывшимся обстоятельствам планирует опросить людей, которые выкупали у членов группы взломанную переписку. Их имена известны следствию, пишут в РБК. Это означает, что уголовное дело в отношении членов хакерской группировки может быть переквалифицировано на более тяжелое.

Напомним, членов группировки группы «Шалтай-Болтай» обвиняют по статье «неправомерный доступ к охраняемой законом информации» (ст. 272 УК РФ).

По делу проходят Владимир Аникеев, Александр Филинов, Константин Тепляков и Алексей Глазастиков.

«Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы — это Андрей Некрасов по прозвищу «Шляпник». Тот в 2015 году уехал в Литву, где получил политическое убежище. После этого Интерфакс рассказал о том, что в деле появился шестой фигурант, который тоже скрылся за рубежом и разыскивается, обвинение ему предъявлено заочно.

Аникеев признал вину и дал показания на своих сообщников, его осудили на два года колонии. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения, являющиеся гостайной.