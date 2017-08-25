СК назвал подозреваемых по делу о падении автобуса в Керченский пролив

Подозреваемыми по делу об аварии с участием автобуса в Краснодарском крае стали водитель транспортного средства и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе», — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, Вечерадзе должен был предоставить 5 автобусов, данные о которых были указаны в договоре. Однако, автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после падения в Керченский пролив автобуса, перевозившего рабочих компании «Таманьнефтегаз».

Как отмечалось на сайте ведомства, следователи рассматривают все возможные версии ДТП, в то числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса и технической неисправностью.

При этом Интерфакс со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщил, что причиной падения автобуса в море стала неисправность тормозной системы.

По последним данным, при аварии погибли 17 человек. При этом 24 человек удалось спасти, некоторым из них потребовалась госпитализация.