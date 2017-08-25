Генпрокуратура начала проверку исполнения запрета на ввоз санкционных продуктов

Генпрокуратура начала проверку исполнения запрета на ввоз санкционной продукции в Россию. Об этом сообщает RNS.

«Организована комплексная проверка исполнения международных соглашений и законодательства Российской Федерации в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу в страну санкционной продукции», — сказали агентству в пресс-службе Генпрокуратуры.

В июне президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить исполнение законодательства страны по ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения.

В августе 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на экономические санкции. К ввозу были запрещены мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, а также орехи.

Позднее запрет на импорт был расширено на пять присоединившихся к антироссийским санкциям стран: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

В июле 2017 года правительство России продлило контрсанкции до 31 декабря 2018 года.