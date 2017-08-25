Прокуратура начала проверку закупок Крымской железной дороги

Южная транспортная прокуратура начала проверку договоров «Крымской железной дороги» (КЖД) на поставку железнодорожных рельсов. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, прокуратура проверяет договоры на поставку в том числе рельсов, которые компании поставил «Спектр».

Как ранее писал РБК, в 2017 году «Спектр» заключил контракт на 289 млн рублей на поставку КЖД 3900 т стометровых рельсов. Сам «Спектр» такую же партию рельсов закупил у филиала «Российских железных дорог» (РЖД) — «Росжелдорснаба» в 1,7 раза дешевле. «Спектр» заявлял, что разница в стоимости связана с доставкой.

Накануне сообщалось, что управление ФСБ по Крыму начало проверку закупки КЖД по контрактам с подведомственным Росжелдору исследовательским центром «Спектр». Также в сентябре внеплановую проверку закупок КЖД по требованию прокуратуры и МВД начнет Федеральная антимонопольная служба.

Согласно данным, указанным на сайте госзакупок, КЖД в январе—июле 2017 года стала вторым крупнейшим госзаказчиком в регионе, сумма ее контрактов составила 2,9 млрд рублей.