Макрон потратил на макияж 26 тысяч евро за три месяца

Президент Франции Эмманюэль Макрон начиная с инаугурации потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста. Данную информацию подтвердили в команде французского лидера, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, обнародование данной информации происходит на фоне резкого снижения популярности Макрона, связанного с его решением о сокращении бюджета.

Ранее в пятницу издание Le Point сообщило, что за три месяца президент Франции израсходовал на услуги визажиста Наташи, которая работала с ним в ходе избирательной кампании. При этом неизвестно, включены ли в эту сумму счета от визажиста супруги Макрона.

Отмечалось, что расходы предыдущего французского президента Франсуа Олланда были выше: он тратил на пудру и румяна 30 тысяч евро в квартал.

Эмманюэль Макрон вступил в должность главы государства 14 мая 2017 года.