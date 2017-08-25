В Москве бизнесмена обвинили в хищении более 2 млрд рублей у Сбербанка

Главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна обвинили в мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Как было установлено, он и другие лица из числа руководства и собственников структур группы компаний "Восток" осуществили хищение денег Сбербанка в размере 2,36 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, деньги были получены от Сбербанка в качестве кредитов, которые якобы планировалось направить на развитие проектов компании в сфере недвижимости.

23 августа издание «Коммерсант» сообщало о задержании Марата Баласаняна, его помощника Эрнеста Агороняна и гендиректоров ООО «Решение» Антона Памхомова и «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.