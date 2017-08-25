В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных. Его застрелили
Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает бельгийское издание Le Soir, а также Reuters и RTBF.
Нападение произошло около 21:15 по местному времени (22:15 мск) на бульваре Эмиля Жакмана.
A man with a machete attacked soldiers on patrol in #Brussels centre, now shot dead. #brusselsattacks #bruxelles #attentat #breakingnews pic.twitter.com/Bpt6wli73w— Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) August 25, 2017
Один из солдат получил легкое ранение лица, другой — руки. Им оказана медицинская помощь. Сам нападавший получил тяжелое ранение и позже скончался в больнице.
Источник Le Soir в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о 30-летнем уроженце Сомали, в момент нападения он выкрикивал «Аллах акбар». Ранее, по его словам, он не был замечен в связях с террористами.
Представитель прокуратуры также заявил, что речь идет о 30-летнем мужчине, который ранее не был замечен в террористической деятельности, передает Reuters.
A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2— Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) August 25, 2017
Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики. В полиции заявили, что ситуация находится под контролем.
AFP со ссылкой на прокуратуру сообщает, что нападение квалифицировано как теракт.
Кроме этого RTBF сообщает, что другой неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя: он бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Задержать мужчину не удалось, он скрылся на мотоцикле. Полицейские не пострадали.
Одновременно стало известно, что в Лондоне неизвестный с ножом атаковал двух полицейских у Букингемского дворца. Его задержали. Полицейские получили легкие ранения.