В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных. Его застрелили

Вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу, сообщает бельгийское издание Le Soir, а также Reuters и RTBF.

Нападение произошло около 21:15 по местному времени (22:15 мск) на бульваре Эмиля Жакмана.

Один из солдат получил легкое ранение лица, другой — руки. Им оказана медицинская помощь. Сам нападавший получил тяжелое ранение и позже скончался в больнице.

Источник Le Soir в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о 30-летнем уроженце Сомали, в момент нападения он выкрикивал «Аллах акбар». Ранее, по его словам, он не был замечен в связях с террористами.

Представитель прокуратуры также заявил, что речь идет о 30-летнем мужчине, который ранее не был замечен в террористической деятельности, передает Reuters.

A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2 — Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) August 25, 2017

Место происшествия было оцеплено, туда прибыли медики. В полиции заявили, что ситуация находится под контролем.

AFP со ссылкой на прокуратуру сообщает, что нападение квалифицировано как теракт.

Кроме этого RTBF сообщает, что другой неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя: он бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания. Задержать мужчину не удалось, он скрылся на мотоцикле. Полицейские не пострадали.

Одновременно стало известно, что в Лондоне неизвестный с ножом атаковал двух полицейских у Букингемского дворца. Его задержали. Полицейские получили легкие ранения.