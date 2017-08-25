Напавшего с ножом на полицейских во дворе Букингемского дворца задержали. Легко ранены двое полицейских

Полиция задержала человека, подозреваемого в нападении с ножом на полицейских во дворе Букингемского дворца в Лондоне, сообщает полиция. Задержали его поблизости, на прилегающей ко дворцу улице Мэлл.

В результате нападения двое полицейских были ранены, но госпитализация не потребовалось. Очевидцы сообщали, что нападавший был вооружен чем-то вроде мачете, но это не подтвердилось.

Ни один гражданский, говорят в полиции, не пострадал.

Территория дворца оцеплена.