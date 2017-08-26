Кадыров отверг «политический характер» убийства депутата парламента Чечни

Глава Чечни Рамназ Кадыров заявил, что убийство депутата парламента республики Магомеда Асхабова не носит политический характер.

«Официально заявляю, что убийство депутата парламента Чеченской республики Магомеда Асхабова не носит политический характер. Правоохранительные органы работают. Дело наполовину раскрыто. Виновные будут наказаны», — написал он в своем телеграм-канале.

Депутата республиканского парламента от КПРФ Махмуда Асхабова убили утром 25 августа.

В Следственном комитете заявили, что его машину обстреляли, когда он ехал из дома на работу, «что повлекло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого депутат скончался».

Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.