Прокуратура квалифицировала атаку в Брюсселе как теракт

Нападение мужчины с ножом на военных в центре Брюсселя прокуратура расследует как теракт. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, нападавший дважды прокричал «Аллаху акбар» при атаке.

Накануне вооруженный мачете мужчина напал на военных, патрулирующих бельгийскую столицу. Инцидент произошел на бульваре Эмиля Жакмана.

В результате атаки солдаты получили ранения и выстрелили в нападавшего. Позднее 30-летний сомалиец умер в больнице.

Одновременно стало известно, что в Лондоне неизвестный с ножом атаковал двух полицейских у Букингемского дворца. Его задержали. Полицейские получили легкие ранения.