Расследованием нападения в центре Лондона занялся отдел по борьбе с терроризмом

Нападение вооруженного ножом мужчины на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне будет расследовать отдел по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

По данным правоохранительных органов, около 20:35 по местному времени мужчина остановил машину на запрещенной для парковки зоне на улице Мэлл. Полицейские заметили в его машине оружие и попытались арестовать мужчину. Они получили легкие ножевые ранения. Нападавший был задержан.

За 15 минут до инцидента в Лондоне мужчина с мачете атаковал военных в Брюсселе. Они также получили ранения. Нападавший был застрелен. Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение как теракт.