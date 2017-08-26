Подозреваемых в незаконной передаче 1 млрд рублей министров выпустили из-под домашнего ареста

Министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко, его заместитель Тамара Муленкова, а также министр имущественных и земельных отношений области Елены Гах выпущены из-под домашнего ареста, сообщает Интерфакс.

«Необходимость дальнейшего нахождения данных должностных лиц под домашним арестом отсутствует. 25 августа следственным отделом УФСБ им изменена мера пресечения на подписку о невыезде», — сказали агентству в управлении ФСБ по Сахалинской области.

По версии следствия, два министра и замминистра причастны к организации мошеннической схемы по выводу бюджетных средств. Они на максимально выгодных условиях передали компании «Грин Агро Сахалин» более 1 млрд рублей на строительство животноводческого комплекса, полагают следователи.

Кузьменко, Муленковой и Гах предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). В свою очередь, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что в Минсельхозе хотели создать новые предприятия и развить агро-промышленный комплекс.

Напомним, министра Кузьменко и его зама задержали 20 марта, Гах была задержана еще 3 марта.

Максим Прошкин