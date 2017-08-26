КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японии

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 250 км и упали в Японском море, сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

В Пентагоне агентству заявили, что ракет было три, однако они не угрожали острову Гуам, план атаки на который разрабатывали в Пхеньяне.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в разговоре с ABC News уточнила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об очередном запуске баллистических ракет КНДР.

Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел санкции против КНДР после пуска баллистических ракет 28 и 4 июля. В СБ ООН хотят помешать Пхеньяну разрабатывать ядерную программу, из КНДР запрещен импорт угля, железа, руды и морепродуктов.

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Напомним, КНДР в июле провела два запуска ракет «Хвасон-14», которая, по мнению экспертов США, способна долететь до Аляски.

Максим Прошкин