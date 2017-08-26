На руднике «Мир» остановили взрывные работы из-за риска обвала

Гидрологи посоветовали спасателям остановить взрывные работы на руднике «Мир», который пострадал от затопления. Об этом сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС России.

«Интенсивность взрывных работ на поверхности может спровоцировать обвалы стен карьера и дальнейшее увеличение его диаметра, что крайне неблагоприятно для городской инфраструктуры», — поясняют гидрологи.

Эксперты также заявляют, что взрывы, которые проводятся в течение недели не приносят успеха. «Ситуация похожа на тупиковую», — поясняют в МЧС.

В ведомстве отмечают, приток подземных вод как в карьер, так и в подземную часть рудника продолжается, вопрос о дальнейшем ходе работ будет принято после совещания специалистов.

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В шахте на момент ЧП находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

В середине августа оисково-спасательная операция на горизонте -310, где предположительно находились четыре горняка, была прекращена из-за подтопления.

21 августа, через две недели после начала поисково-спасательных работ, в МЧС сообщили, что ситуация на руднике «Мир» становится угрожающей из-за возможного прорыва воды в горные выработки шахты.

В ведомстве тогда отметили, что в этом случае ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено.

Совет директоров алмазодобывающей компании «Алроса» решил выплатить материальную помощь родным шахтеров, пропавших без вести.

Максим Прошкин